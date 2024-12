Cultura: Hoje tem Noite no Museu com equipe do Mário Fava

Nesta segunda-feira (23), o Museu Mário Fava promove a ‘Noite no Museu’ e fica aberto até as 22h, com horário especial de visitas, dentro da programação de Natal. A equipe do museu está preparada para receber aqueles que querem conhecer e/ou relembrar a espetacular história do mecânico baririense que integrou a Carretera Pan-Americana. De acordo com o curador José Augusto Barboza Cava, o Cavinha, o museu comemora o registro de um milhão de pessoas atingidas nas redes sociais e mais de mil pessoas passando pelo prédio, além de diversos projetos realizados e executados. Programação de final de ano Segundo a equipe do Museu Mário Fava, a programação prevista para o final de ano traz a abertura até às 22h nesta segunda-feira (23). Na terça (24) e quarta-feira (25), o local permanece fechado. Nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, será cumprido horário normal de funcionamento. Dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, o Museu volta a permanecer fechado. A partir do dia 02 de janeiro de 2025, o Museu retoma horário e programação normais.