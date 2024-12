Cultura: Há 15 anos o Presépio Vivo encanta o Natal de Bariri

Nos dias 18, 20 e 23 de dezembro, ao se apresentar durante a programação natalina de 2024 em Bariri, o grupo Presépio Vivo completa 15 anos de existência.

“Lindo, deslumbrante, emocionante” são algumas das expressões utilizadas para retratar o impacto que o grupo costuma causar no público local e visitantes. Não é à toa, a apresentação artística do nascimento do menino Jesus costuma ser o ponto alto das atividades de Natal, na Praça da Matriz.

Para comentar a data, o Candeia conversou com o professor e coreógrafo, Márcio Antonio Pereira, fundador e idealizador do projeto. Segundo ele, “o Presépio Vivo surgiu no ano de 2009, com intuito de alegrar as noites natalinas do município”.

A ideia foi resgatar o verdadeiro sentido do Natal. “Certa vez, ouvi de um padre que o Papai Noel estava tomando o lugar do Menino Jesus no Natal”, conta Márcio.

Os primeiros 11 integrantes do grupo vieram do corpo coreográfico da Banda Marcial Municipal Alexandre Giuliano Gallo. Eles abraçaram a proposta de contar a história do nascimento de Jesus, através de expressão corporal. “Inicialmente, eram apenas os personagens principais do conto sagrado”, comenta o coreógrafo.

Segundo Márcio, na época, o Presépio Vivo foi fundamentado em um gênero artístico de apresentação chamado intervenção urbana, onde os artistas apresentam-se em meio aos transeuntes, acompanhados de um carro de som. “Saíamos nas noites que antecediam o Natal, nos apresentando em pontos variados da cidade”, relata.

Com o passar dos anos, novas ideias e referências artísticas foram surgindo, transformando o processo de criação e agregando outros elementos alegóricos. O grupo passou a contar com quase 40 integrantes, o que inviabilizou as apresentações no gênero intervenção urbana.

Marcio afirma que o projeto configurou-se, então, em outra modalidade de apresentação, uma espécie de pequeno musical, sendo necessário um espaço maior para sua real compreensão. “Hoje, a apresentação tem um tempo estimado em 45 minutos”, diz.

Para ele, a evolução e as mudanças não alteraram o projeto inicial, ao contrário, somente o aperfeiçoaram. “A história do nascimento de Jesus é imutável, porém o modo como ela é apresentada pode variar segundo a ótica da estética abordada”, argumenta Márcio.

Até hoje o Presépio Vivo é formado por alunos do corpo coreográfico musical, mas também conta com a participação de componentes voluntários. O grupo atua desde os ensaios até a confecção de figurinos e adereços.

Além da atuação onipresente do coreógrafo Márcio nestes 15 anos, o projeto conta com um grupo de benfeitores amigos da cultura baririense, cuja parceria permite que o Presépio Vivo continue a abrilhantar o Natal de Bariri.