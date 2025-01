Cultura: Gabriel Abreu consolida carreira de modelo com trabalho na China

Gabriel Abreu, 22 anos, retorna a Bariri após temporada de três meses na China, onde trabalhou muito, fez desfiles e casting model (seleção para trabalhos). A experiência internacional consolidou a carreira de modelo, iniciada em 2023.

Ele atendeu à reportagem do Candeia para comentar sobre a carreira e o reencontro com familiares e amigos na terrinha.

Gabriel conta que tudo teve início através da Mega Model Bauru quando, após avaliação, entrou para o time de modelos da agência e iniciou preparação para modelar no mercado internacional.

Em agosto de 2024, a booker Juliana, que gerencia sua carreira, entrou em contato com agências da Ásia e surgiu a oportunidade de trabalho na China.

Segundo Gabriel, os três meses na China foram experiência transformadora, tanto profissional quanto pessoal. “Trabalhei intensamente como modelo, conhecendo diferentes estilos de trabalho e aprendendo a me adaptar a um mercado exigente e dinâmico”, comenta.

Destaca o crescimento que obteve, desde o aperfeiçoamento da postura profissional até a convivência com pessoas de diversas culturas. “Além disso, desenvolvi ainda mais meu interesse pelo estudo de línguas, já que precisei me comunicar em inglês e tive a oportunidade de aprender algumas palavras em chinês, o que me motivou a explorar novos idiomas”, afirma

Bariri

Gabriel nasceu em São João do Caiuá (PR) e, mesmo antes de se mudar para Bariri, já tinha ligação com a cidade, uma vez que sua irmã morava aqui desde os 15 anos.

“Eu costumava viajar para cá, frequentemente, para visitá-la, e essas viagens acabaram criando um senso de familiaridade pelo lugar. Mais tarde, quando me mudei definitivamente, eu estava voltando para um lugar que eu já conhecia e tinha apreço”, relata.

Para alcançar avanço na carreira, Gabriel venceu desafios, como fechar parcerias com lojistas para que pudesse ter maior variedade de look nos ensaios fotográficos.

Ressalta ainda o empenho na escolha de looks e estilos diferentes para os ensaios fotográficos, além da produção de material. Isso lhe permitiu trabalhar com grifes como Calzature; Delta Menswear; Hering; Parelli Sports; Estilo Rafia; Luvinco e Acquamix.

No momento, prioriza projetos que permitam que ele cresça como modelo e que possa explorar novas oportunidades no mercado. Além disso, trabalha em estratégias para fortalecer a presença profissional e investir no desenvolvimento pessoal, como o estudo de línguas e a preparação física.

Entre seus objetivos e metas está o plano de abrir marca própria de roupas. Ainda mantém o foco principal de trabalhar com o maior número de marcas possíveis.