Cultura: Feira Ao Ar Livro reúne 2 mil pessoas em Bariri

A última parada da Feira ao Ar Livro, realizada dia 31 de agosto em Bariri, foi recorde de público e reuniu cerca de 2 mil pessoas, na sede da Associação EducArte (antigo Tiro de Guerra).

A iniciativa, organizada pela Ativaz Produções, foi aberta ao público, com programação diversificada ao longo de seis horas de duração. Duas primeiras etapas da feira passaram por Boraceia e Itapuí.

Doze atrações culturais se desdobraram em três cenários encantadores: Bosque da Imaginação, Oceano de Ideias e Anfiteatro. A programação incluiu desde brincadeiras folclóricas e oficinas de horta para os pequenos até um piquenique literário, contação de histórias com a Princesa de Ouro, oficina de bonecos com os palhaços Tonico e Covinha, pintura facial e um inovador painel de realidade aumentada. A Cia do Ar Livre, vinda de Brotas, apresentou o espetáculo “Circo no Parque”, enquanto o Studio de Dança Patrícia Sanches encerrou o evento com um emocionante balé inspirado no livro “O Pequeno Príncipe”.

A produtora da Feira Ao Ar Livro e presidente da Associação EducArte, Noemi Rodrigues, destacou a colaboração de mais de 60 profissionais que tornaram o evento possível, abrangendo desde recreadores até cenógrafos e equipe de produção.

Noemi ressaltou e agradeceu as empresas que apoiaram o evento por meio do ProAC ICMS, como Souza & Cia, Distribuidora Devito, Cicol e Aquilante Supermercados

O ProAc é do governo de São Paulo e incentiva projetos culturais, além do suporte do governo federal, através da Lei Paulo Gustavo, e da Associação Paulista Amigos da Arte (APAA).

O evento ainda contribuiu para a revitalização do espaço do evento. A venda de água, refrigerantes, alimentos e picolés, arrecadou fundos destinados a melhorias no espaço, incluindo a criação de um lago com peixes e a construção de um deck sobre uma mina d’água. Houve ainda oferta gratuita de pipoca e algodão doce aos participantes.

Para mais informações, atualizações e fotos do evento, a organização convida todos a seguir o Instagram @feiraaoarlivro. (Fonte: Mauê Duarte/Ativaz Produções)