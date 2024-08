Cultura: Em agosto, tem Feira Ao Ar Livro em três cidades da região

Neste mês de agosto, a Ativaz Produções traz uma experiência mágica e educativa para o público infantil com a realização da Feira Ao Ar Livro, em três cidades: Itapuí, Boraceia e Bariri.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, proporciona um dia inteiro de atividades voltadas para a descoberta da leitura de forma divertida e lúdica.

A primeira parada da Feira Ao Ar Livro será na Prainha de Itapuí, localizada na Avenida Brasil, no dia 17 de agosto.

No sábado seguinte, dia 24, a feira se desloca para Boraceia, onde ocorrerá na Praça do Núcleo Habitacional Antônio Lorenzetti.

Encerrando a programação, Bariri receberá a feira no sábado, dia 31 de agosto, na sede da Associação EducArte, localizada no antigo Tiro de Guerra, na Rua José Bonifácio, 150.

Em todas as cidades, a feira acontecerá das 11h às 17h, garantindo um dia repleto de atividades e diversão.

Parcerias

A Feira Ao Ar Livro é produzida pela Ativaz Produções, através do ProAC ICMS e com o apoio das empresas Souza & Cia, Distribuidora Devito, Cicol e Aquilante Supermercados. (Fonte: Mauê Duarte – Ativaz Produções)