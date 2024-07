Cultura: Dupla sertaneja João Paulo e Rafael lança o clipe da faixa ‘Passe Livre’

A dupla sertaneja baririense João Paulo e Rafael lança o clipe da faixa autoral “Passe Livre” na sexta-feira (19), às 12h, no canal do YouTube: https://www.youtube.com/@JoaoPauloRafaelOficial

Gravado no Dr Sound Studio, em Bariri, sob a produção musical de Marco Lambert, o projeto é fruto da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, iniciativa do governo federal em parceria com a Prefeitura de Bariri.

A dupla começou em 2021 de forma despretensiosa, mas logo caiu na graça do público e, atualmente, realiza – em média – 15 shows mensais por todo o interior de São Paulo.

Além do lançamento de “Passe Livre”, a dupla realizou um show de caráter social na Apae de Bariri no dia 6 de julho.