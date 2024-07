Cultura: Domingo tem 2º Festival de Vozes Urbanas

Domingo (4), a Associação Cultural Quilombo de Bariri promove 2ª Festival Vozes Urbanas, a partir das 14h, nas imediações do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

Na ocasião, os inscritos podem mostrar seu talento na música. Em seguida, haverá apresentação de batalhas de rimas.

Quem quiser participar deve fazer inscrição na sede da Quilombo, localizada na Avenida Claudionor Barbieri, 1256, centro, ou através do link https://forms.gle/BXYq2xBHg4eA1TvXA.

De acordo com os organizadores, será montada praça de alimentação, com barracas de cope, espetinhos e refrigerantes.

Mais informações pelo telefone (14)3662-5606.