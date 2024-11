Cultura: Curta-metragem de Ricardo Rodrigues será exibido em Jaú

Dando sequência ao projeto “Pedra sobre Pedra”, o diretor e arteducador Ricardo Rodrigues exibe o curta-metragem homônimo na quinta-feira (21), às 19h30, no Cinema Municipal Claudomiro Cellulare, no centro de Jaú. Após a estreia, o curta será exibido em outras cidades do centro-oeste paulista.

Com sessões gratuitas, o curta é dos conteúdos produzidos ao longo de todo o projeto “Pedra sobre Pedra”. Ao todo, o programa realizou oficinas de Cinema e Animação em Stop Motion para alunos e alunas da Apae de Jaú e a produção de mais dois curta-metragem: “Pedra Sobre Pedra” e “Bolinho de Chuva e o Bem te Vi”.

Durante os nove meses de oficinas sob orientação de Ricardo Rodrigues, os usuários da associação aprenderam sobre roteiro e Art Concept, além de informações sobre dublagem, edição e montagem, captura de imagem e Dragon Frame, Chroma Key e, claro, introdução sobre animação em stop, com bonecos articulados (joint ball).

É possível acompanhar as aulas pelo canal no YouTube da produtora Bela Balela: https://www.youtube.com/watch?v=SZqvHPxdqtw&list=PLgbQLu4yt2XV4Pcv5xiFWgnuyR-PFbNy5.

O curso não ficou apenas na teoria. Assim como fez no projeto passado em outra unidade da Apae, Ricardo produziu um curta elaborado totalmente pelos próprios alunos intitulado “Bolinho de Chuva e o Bem te Vi”. “Como fizemos na Apae de Bariri em 2022, vamos criar um curta do zero com os alunos de Jaú”, afirma o diretor.

O projeto “Pedra sobre Pedra” foi contemplado pelo ProAC ICMS – Código 31611 e conta com o patrocínio do Jaú Serve, que permitiu que a ideia saísse do papel.

O trabalho também será inscrito em mostras e festivais nacionais e internacionais. Acompanhe o trabalho, através do Instagram da produtora Bela Balela: @bela.balela.