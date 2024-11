Cultura: Conselho promove programação especial no mês da Consciência Negra

No mês da Consciência Negra, o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Bariri promove programação especial para celebrar a cultura afrodescendente e a diversidade.

O Novembro Negro traz o lema “Respeito. Igualdade. Solidariedade”, com atividades que incluem homenagem; esporte; curso de trança; e participação em encontro regional. As informações são de Clarinda Genaro, presidente do Conselho da Comunidade Negra.

Dia 19 de novembro, terça-feira, às 19h, na Câmara Municipal de Bariri, ocorre a sessão solene de entrega do Prêmio Zumbi ao agente cultural e sargento PM Carlos Roberto Vital Vianna.

Dia 24 de novembro, domingo, a programação prevê partida de futebol no Campo do Arrudão – Centro de Lazer do Trabalhador José Arruda Carneiro, a partir das 9h, na segunda edição do Gol Contra o Racismo.

De 25 a 29 de novembro, a partir das 9h da manhã, o grupo Força da Trança Nagô vai marcar presença na empresa Jussara para embelezar as trabalhadoras locais.

O mesmo grupo ministra Curso de Trança Nagô, de 25 a 28 de novembro, a partir das 19h, na Casa da Mulher Mariana Forti Bazza.

Por fim, no dia 30 de novembro, lideranças negras de Bariri participam do Encontro Regional da Cidades Antirracistas, que será realizado na Unesp-Bauru, das 8h às 14h.