Cultura: Clube do Livro realiza encontro na associação EducArte

O Clube do Livro “Livros e Amigos”, um espaço dedicado a conectar mulheres por meio da literatura e da troca de experiências, realizou neste mês um encontro especial de final de ano na sede da Associação EducArte, em Bariri.

Gratuito e aberto a mulheres de todas as idades, o clube reuniu participantes para debater o livro do mês em um ambiente acolhedor e inspirador, encerrando mais um ciclo de atividades.

Fundado por Paula Rossi, o clube nasceu com o objetivo de estimular a leitura e criar um espaço em que as mulheres possam compartilhar vivências e fortalecer laços.

Com 19 integrantes de diferentes idades e perfis, o grupo escolhe mensalmente o livro do mês por votação no WhatsApp. Entre as obras já lidas estão clássicos como “O Sol é Para Todos” e best-sellers contemporâneos, como “É Assim que Acaba”, de Colleen Hoover, e “Quarta Asa”, fenômeno entre fãs de fantasia.

Apoio especial

No encontro de final de ano, o clube contou com o apoio da Associação EducArte, que cedeu sua sede para a realização da reunião.

“É uma honra apoiar um projeto que promove a leitura e a troca de experiências entre mulheres. Momentos como este fortalecem nossa comunidade e nos conectam pela cultura”, destacou Noemi Rodrigues, presidente da EducArte.

Para Paula Rossi, fundadora do “Livros e Amigos”, o clube é muito mais do que um espaço de leitura.

“Nossa proposta vai além dos livros. Queremos oferecer um ambiente acolhedor e seguro, onde as participantes possam se expressar livremente, criar conexões profundas e se inspirar nas histórias que lemos juntas.”

A participação no clube é gratuita e aberta a todas as mulheres interessadas em compartilhar suas vivências por meio da literatura. Os encontros são mensais. Para mais informações e acompanhar as próximas atividades, acesse o Instagram oficial: @livr.oseamigos.