Cultura: Clipe de quarteto bauruense resulta em mini documentário sobre aldeia indígena

No final de 2022, o Quarteto Caipira Paulista, de Bauru, esteve na Aldeia Kopenoti, em Avaí, para gravar videoclipe de “Mãe nas Manhãs”, música que integra o álbum “Origens”.

As imagens, captadas na beira do rio Batalha, com a participação de mulheres da etnia Terena, tiveram algumas cenas inseridas em mini documentário (mini doc), pela equipe de audiovisual ViewPlay Filmes, sob a direção de Victor Fink. A captação das imagens de Irineu N’jea foram feitas em Bauru.

A Kopenoti é uma das aldeias da Terra Indígena Araribá, situada no município de Avaí (SP). Atualmente vivem na aldeia 230 pessoas, sendo 70 crianças.

O mini doc foi lançado dia 29 de setembro, intitulado Aldeia Kopenoti Terena, e está disponível para visualização no link https://youtu.be/HsIuwj4JLLE?si=uhdsmlDw3RS3ceim.

Uma baririense

O Quarteto Caipira Paulista é formado por Levi Ramiro (viola caipira), Manu Saggioro (violão e voz), Rogério Plaza (sanfona) e a cantora baririense, Daísa Munhoz (voz).

O grupo surgiu em 2020 interpretando clássicos da música caipira, com a proposta de resgatar e preservar a história sertaneja raiz do interior de São Paulo.

Ritmos tradicionais como o cururu, a toada e o chamamé vestem a poesia brejeira do álbum autoral “Origens”, que chegou nas plataformas digitais em 2022 e foi contemplado pelo ProAc Editais 2021.

Segundo o quarteto, desde o início da gravação do clipe “Mãe nas Manhãs”, já havia o projeto de lançar o mini doc com as imagens filmadas durante a gravação com os moradores.

Importância das doações

A doação de donativos e outros recursos para implementações de projetos são de extrema importância para os moradores da Aldeia Kopenoti.

Esse trabalho é coordenado pelo Instituto para Defesa do Meio Ambiente Indígena (IDMAI), inscrito no CNPJ 03.565.606/000l-62, com sede própria localizada na Aldeia Kopenoti, sem fins lucrativos. Ele tem a missão de promover, fiscalizar e monitorar os projetos ambientais na Aldeia Kopenoti.

Para fazer a doação:

Instituto para Defesa do Meio Ambiente Indígena – IDMAI

CNPJ 03.565.606/0001-62

Agência 6665-6

Conta corrente 350-x

Banco do Brasil

PIX: 250.479.058-96

(Edenilson Sebastião)

Contato:

chicaoterena@gmail.com