Cultura: Carnaval Abre Alas será dia 22 de fevereiro

No dia 22 de fevereiro, sábado, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza mais uma edição do Carnaval Abre Alas.

O evento ocorre no Umuarama Clube de Bariri, das 22h às 2h; com animação musical da Banda Tropicália, que promete repertório repleto de tradicionais marchinhas carnavalescas e frevos.

Segundo a equipe da Apae, as mesas estão sendo vendidas a R$ 250 com direito a quatro ingressos. Também é possível obter convites individuais, no valor de R$ 50 antecipados. Menores de 16 anos somente acompanhado dos pais.

Toda renda é revertida em prol dos serviços prestados pela Apae em Bariri.

Ainda de acordo com os organizadores, os ingressos são limitados e já estão à venda junto à equipe da Apae. Mais informações pelo telefone 3662-1949 ou na secretaria da entidade.