Cultura: Bariri terá apresentação especial nesta quinta-feira

A Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz) será palco do espetáculo especial “Um Natal mágico no Sítio do Picapau Amarelo” nesta quinta-feira (12), às 20h.

Os icônicos personagens da literatura brasileira ganharão vida em uma apresentação inédita e inovadora que mistura audiovisual, teatro e música, proporcionando uma experiência inesquecível para toda a família.

Essa apresentação é um presente especial da Ativaz Produções e da EducArte, com patrocínio próprio, para a comunidade.

A Praça da Matriz foi escolhida como o cenário perfeito para este momento de renovação e esperança, buscando enaltecer a importância dos espaços públicos como centros de união, cultura e beleza.

“O espetáculo simboliza a reconstrução de nossa cidade, trazendo uma mensagem de solidariedade e celebração. Venha prestigiar este evento único que promete encantar e emocionar a todos”, ressalta os organizadores do evento.