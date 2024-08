Cultura: Bariri recebe stand up de Abner Simão dia 14 de setembro

O comediante Abner Simão, 35 anos, se apresenta em Bariri no dia 14 de setembro, sábado, às 21h, no espaço Mundo dos Sonhos. O stand up “Arabner ou Abner Simão? Eis a questão” tem ingresso no valor de R$ 20.

Nesta edição, ele conversou com o Candeia sobre o show e sua ligação com Bariri. Abner Simão é paulistano de nascimento, mas residiu em Bariri dos 11 aos 30 anos. Estudou na Escola Idalina Vianna Ferro, jogou xadrez e chegou a ser campeão estadual em campeonato escolar. Sua mãe ainda mora em Bariri e ele mantém vários amigos na terrinha.

Hoje Abner reside em Vila Velha, no Espírito Santo, onde faz sucesso com apresentações semanais, no Joker Comedy Bar, único comedy bar capixaba.

Suas apresentações chegam a reunir mais de cem pessoas, o que é raro para o local.

Ele é tecnólogo naval de formação, mas de tanto frequentar o Joker Comedy acabou criando conexão com os comediantes e proprietários e foi convidado a se apresentar. “Quando subi ao palco e ouvi as risadas da plateia, me apaixonei ainda mais pela comédia”, relata.

O comediante realiza intenso trabalho nas redes sociais. Seus vídeos têm alcançado milhões de visualizações. “Tenho orgulho de ter sido pioneiro em incluir Libras no stand up no Espírito Santo, tornando o riso acessível a todos e reforçando meu compromisso com a inclusão e a criatividade no palco”, comenta.

O show em Bariri

Segundo Abner, a apresentação em Bariri surgiu de forma natural, uma vez que mantém amigos e familiares na cidade e sempre quis trazer seu trabalho para perto dos baririenses.

O stand up “Arabner ou Abner Simão? Eis a questão!” combina observações divertidas do cotidiano de um filho de pastor com brincadeiras sobre seu estereótipo de árabe, tudo com um toque de humor non sense. “Com muita comédia e reflexões leves, prometo uma noite repleta de risadas e momentos descontraídos”, afirma.

Os ingressos têm venda antecipada. Eles podem ser adquiridos on line, por meio do SYMPLA ou em pontos de venda físicos na cidade de Bariri.

Quem quiser maiores informações acessar o instagram @ABNERSOUEU ou pelo Whatsapp (27) 98182-3347.