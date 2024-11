Cultura: Bariri recebe projeto de qualificação profissional de agentes culturais

No mês de novembro, o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri sediou a GIRO PRO, ação do Programa CULTSP PRO, que visa qualificar profissionais e impulsionar a inovação no setor cultural e criativo da região.

O lançamento do programa na cidade foi celebrado com a realização de um seminário conduzido pela equipe de ações culturais e desenvolvimento do programa, no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava.

O CULTSP PRO é um inovador Programa de qualificação profissional, inovação e sustentabilidade, criado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Seu principal objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico da Cadeia Produtiva da Cultura e da Indústria Criativa, fortalecendo o setor por meio da qualificação profissional.

A iniciativa pioneira oferece oportunidades inéditas de capacitação e aprimoramento para profissionais que atuam em diversos segmentos e linguagens.

Com cursos adaptados às demandas específicas de cada área, o programa busca tanto formar novos talentos quanto aperfeiçoar as competências de quem já está no mercado, acompanhando as transformações do setor cultural.

Segundo Raica Spedo, no Setor de Cultura, a presença do GIRO PRO em Bariri possibilita parcerias futuras entre a Secretaria de Cultura e a prefeitura local.

Ela afirma que a qualificação profissional é feita de forma gratuita e constitui-se espaço de diálogo e troca, reunindo artistas e representantes locais em uma roda de conversa que promove a reflexão sobre o fazer cultural.