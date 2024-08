Cultura: Bariri encerra projeto Feira Ao Ar Livro neste sábado

Bariri será a última parada da Feira Ao Ar Livro neste sábado (31). Após itinerar por Itapuí e Boraceia, a feira chega ao município com uma programação repleta de atividades culturais e educativas voltadas para o universo da leitura.

De forma gratuita, o evento ocorre das 11h às 17h, na atual sede da Associação EducArte, (antigo Tiro de Guerra).

As atrações da feira ocorrem simultaneamente em três cenários distintos: Bosque da Imaginação, Oceano de Ideias e Anfiteatro. A programação é rica e diversificada, oferecendo opções para todas as idades.

Às 11h, haverá recreação com brincadeiras folclóricas, simultaneamente com a oficina de horta para os pequenos. Às 12h30, está programado um piquenique, e as famílias são convidadas a levar seus próprios lanchinhos. Às 14h, estão previstas a contação de histórias, a oficina de bonecos com o palhaço Tonico e a pintura facial. Às 15h, será apresentado o espetáculo “Circo no Parque” pela Cia do Ar Livre, de Brotas. Para encerrar, às 16h, haverá uma apresentação de balé baseada no livro “O Pequeno Príncipe” pelo Studio de Dança Patrícia Sanches.

O evento conta com a presença de personagens encantadores, como sereias e fadas, proporcionando uma experiência mágica para as crianças. Além disso, no local também haverá um painel instagramável de realidade aumentada, sendo um espaço ideal para fotografias.

Especialmente voltada para famílias e crianças, a feira e todas as suas atividades são pensadas para promover a interação e o aprendizado em conjunto. É importante lembrar que as crianças devem estar acompanhadas por seus responsáveis durante todo o evento.

A produção da Feira Ao Ar Livro é realizada pela Ativaz Produções através do ProAC ICMS, com o apoio das empresas Souza & Cia, Distribuidora Devito, Cicol e Aquilante Supermercados.

Além disso, o evento conta com a parceria da Associação Paulista Amigos da Arte e do Setor de Cultura de Bariri. Para mais informações e atualizações, é possível acompanhar o Instagram @feiraaoarlivro. (Fonte: Mauê Duarte/Ativaz Produções)