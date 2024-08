Cultura: Artesanato de Geni Vieira representa Bariri no Revelando SP

De 9 a 11 de agosto, ocorre mais uma edição do Revelando SP, festival de economia criativa e cultura tradicional realizado pelo Governo de SP, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Desta vez, o festival será realizado em Presidente Prudente e Bariri está sendo representado pela artesã Geni Raimundo Vieira.

Através da Artes da GeBariri, ela produz artesanato genuíno, utilizando matéria-prima da natureza como purunga, cabaça e coité. Geni produz lindas luminárias de chão, pendentes e abajur, além de cachepôs com casca de palmeira.

O festival traz amostra de produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais regionais. São saberes passados de geração em geração e que representam a riqueza e diversidade cultural paulista.

Além disso, o Revelando SP é ainda palco para a apresentação de grandes nomes da música brasileira.

Realizado pelo Governo de SP, o festival é gerido e produzido desde 2017 pela Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Geni Vieira diz que está recebendo apoio do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri para participar do festival.