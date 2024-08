Cultura: Após sucesso em Itapuí, Feira Ao Ar Livro segue para Boraceia

A estreia da Feira Ao Ar Livro na Prainha de Itapuí foi um sucesso e reuniu mais de mil pessoas, ao longo do evento.

Realizada pela Ativaz Produções, a feira proporcionou sete horas de atividades culturais e educativas, voltadas para a promoção da leitura de forma divertida e lúdica e direcionadas às crianças e famílias no último sábado (17).

Gratuita e aberta ao público, a Feira segue neste sábado (24) em Boraceia, na Praça do Núcleo Habitacional Antônio Lorenzetti, com atividades programadas entre 11h e 18h.

As atividades ocorrem simultaneamente em três cenários diferentes: Bosque da Imaginação, Oceano de Ideias e Anfiteatro.

No Bosque da Imaginação, das 11h às 14h, há recreação com jornada mágica pelo folclore brasileiro. Entre 14h e 15h, é a hora do piquenique no bosque para as famílias, que podem levar seus lanches. No mesmo horário, tem a chuva de poesia. Das 15h20 às 15h40, as crianças podem participar de encontro mágico com a fada, sendo possível tirar fotos utilizando tecnologia de realidade aumentada do painel instagramável.

No Oceano de Ideias, das 15h20 às 15h40, ocorre encontro mágico com a sereia, seguido de leitura livre até às 16h.

No anfiteatro, às 15h, tem a contação de histórias, seguida de show de ballet “Alice no País das Maravilhas”, às 16h. Logo após, às 17h, é a vez da palhaçaria, onde as crianças podem rir e brincar com os palhaços Tota e Covinha.

É importante lembrar que as crianças devem estar acompanhadas por seus responsáveis durante todo o evento.

A próxima etapa da Feira Ao Ar Livro será em Bariri, no dia 31 de agosto, na sede da Associação EducArte, localizada no antigo prédio do Tiro de Guerra.

A produção da Feira é realizada através do ProAC ICMS, com o apoio das empresas Souza & Cia, Distribuidora Devito, Cicol e Aquilante Supermercados. (Texto: Mauê Duarte/Ativaz Produções)