CineSolar traz cinema itinerante para Bariri

Sexta-feira (22), Bariri recebeu pela primeira vez o projeto CineSolar, que traz cinema itinerante movido à energia solar. O furgão foi instalado na praça defronte à loja 2 do Supermercado Michelassi, nos altos da cidade.

Os moradores – em especial, as crianças – puderam conferir a exibição de curtas metragens e do filme de desenho animado Sing 2.

Além dos filmes, houve outras atrações como pipoca de graça e visita ao furgão, que carrega todo o cinema e se transforma numa estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz.

A 7ª Edição do CineSolar foi viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, numa realização da Brazucah Produções em parceria com a Associação Cultural Simbora e a Semearte Productil. Em Bariri, recebeu o apoio do Setor de Cultura.

O CineSolar é equipado com placas solares e um sistema conversor de energia. O veículo viaja por várias regiões do país para realizar sessões gratuitas de cinema.

Fonte: Setor de Cultura

Fotos: Cinema