Bariri: Vem aí 2ª edição da Feira de Economia Criativa Amor de Mãe

Sexta-feira (5) e sábado (6), o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri realiza a 2ª edição da Feira de Economia Criativa Amor de mãe, na Praça da Matriz, a partir das 19h.

A feira conta com a participação de diversos artesãos e artistas, além de itens de gastronomia de produtores locais.

Ainda é uma boa oportunidade para garantir presentes criativos e de preços acessíveis para o Dia das Mães (14 de maio).

Haverá praça de alimentação, cujos produtos serão vendidos em prol das entidades sociais de Bariri.

Em palco montado no local, estão previstos shows musicais ao vivo com Grupo Sinhá (sexta-feira) e a dupla Ricardo & Milton Jr. (sábado).

Fonte: Assessoria de Comunicação