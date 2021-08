Bariri traz workshop virtual sobre a Arte de Contar Histórias

Promovida pelo Setor Social, atividade será realizada nos dias 1º e 2 de setembro de forma virtual, com inscrições através de https://bit.ly/3yiA5I6 – Divulgação

Dias 1º e 2 de setembro, quarta e quinta-feira, a escritora e narradora profissional de histórias, Clara Haddad, ministra workshop virtual “A arte de Contar Histórias” para educadores, pais e interessados no tema. O evento é gratuito e foi idealizado pelo Setor Social da Prefeitura de Bariri.

Por conta da pandemia, o curso será realizado de forma remota, das 8h30 às 10h e das 10h30 às 12h, com intervalo de meia hora.

A oficina tem o intuito de proporcionar reflexões sobre a importância de contar histórias no século XXI e o papel do narrador neste cenário.

Intercalando conteúdo teórico com atividades práticas, Clara convida os participantes a pensarem em como utilizar contos e brincadeiras no setor educacional.

Além da narração, o curso ajuda a esclarecer dúvidas sobre qual livro e/ou história mais adequado para cada faixa etária.

Outro objetivo do workshop é explorar as qualidades de cada participante enquanto narrador. Desse modo, os presentes realizam uma série de atividades práticas para exercitar os conteúdos abordados no curso.

+As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do formulário: https://bit.ly/3yiA5I6

Quem é a narradora

Clara Haddad acumula 29 anos de trajetória artística, sendo 23 deles dedicados exclusivamente a narração oral. Já percorreu mais de oito países do mundo, fazendo apresentações, espetáculos e formações. Coleciona prêmios e indicações.

É biblioterapeuta e sócia fundadora do Vive a Tua História – o primeiro clube de histórias motivacionais de Portugal.

É coautora do premiado livro “Histórias de quem conta histórias” (Brasil, 2010), este figurou em várias listas e obteve a maior distribuição feita pelo Programa Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE-2012).

Conheça a biografia completa em www.clarahaddad.com

Texto: Thiago Paleari – www.amaisassessoria.com.br