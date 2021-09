BARIRI: Setor de Cultura cadastra artesãos para feira e exposições

Divulgação

O Setor de Cultura e Turismo da Prefeitura de Bariri está cadastrando artesãos e artífices locais para participação futura em feiras e exposições.

A iniciativa ainda vai permitir levantar dados, indicadores e demandas culturais de Bariri, que contribuam para a elaboração de políticas públicas de incentivo ao setor.

Para tanto, o interessado deve acessar o site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb8f-x6QvSDYZx-EJjWQUTw8ntjBRC_z7pABapk3HD6tGdbQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 e responder questionário com dados pessoais.

Entre as informações solicitadas estão: nome; nome artístico; data de nascimento; gênero; RG; CPF; endereço; telefone residencial ou celular; e-mail; segmento dentro do artesanato (biscuit, crochê, tricot, bordado, cerâmica, pintura); tempo de atuação na área; e redes sociais.

Fonte: Equipe do Setor de Cultura