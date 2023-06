Bariri: Sábado tem primeira edição do PET no Lago

Bariri 133 anos

Neste sábado, a partir das 9h, será realizada a primeira edição do PET no Lago, com várias atrações envolvendo animais de estimação e arrecadação em prol do Abrigo de Animais.

O evento integra a programação de aniversário dos 133 anos de Bariri e está sendo promovido pelo Setor de Cultura, com parceria da Associação Focinho Carente.

Nas imediações do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson, a equipe da Focinho Carente vai receber doações de produtos de limpeza. Quem colaborar, participa de sorteio de prêmios.

Haverá concurso para escolha de maior e menor cão ou gato; raças, pedigree e outras categorias. Serão montadas barracas para venda de produtos PETs.

As entidades sociais de Bariri vão comercializar produtos nas barracas de praça de alimentação montada no local.

Para a garotada, além da distribuição de pipoca e algodão doce, haverá apresentação da turminha da Patrulha Canina.