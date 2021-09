Bariri: Programa Pontos Mis abre inscrições para oficina de Stop Motion

O Programa Pontos Mis está com inscrições abertas para a oficina de Animação Stop Motion – Origami, com Marta Russo. As aulas serão transmitidas em 03 encontros, de 13 a 17 de setembro, das 16h às 18h.

O projeto é voltado para o público acima de 10 anos que tenha interesse no assunto. O Stop Motion é uma técnica de animação que permite animar objetos por meio de uma sequência de fotos tiradas de um mesmo ponto, onde o objeto é movido em diferentes posições para representar o movimento. A proposta da oficina é produzir filmes de stop motion com papel, portanto, será utilizada a técnica de confeccionar origamis para a criação de personagens e cenários.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/mini-curso–animacao-stop-motion-com-origami-com-marta-russo__1321644?token=1a288dbd2d24769a20708f7f5ef0407c. O link para a aula será enviado no e-mail cadastrado na ficha de inscrição, assim como o certificado.