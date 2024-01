Bariri: Nesta sexta tem apresentação musical no Museu Mário Fava

Nesta sexta (26), o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri promove apresentação musical ao vivo com Alexandre Oliveira & Vinicius Velasco, trazendo sucessos da música nacional e internacional.

O título do projeto é “Música no Museu, a harmonia da cultura e da arte” e será apresentado das 19h às 21h, no Museu Mário Fava.

O espetáculo é em formato acústico, na varanda do Museu. “É oportunidade de curtir música boa e aproveitar para visitar as atrações do Museu, que está de portas abertas para receber o público, gratuitamente”, pontuou a chefe do Setor de Cultura, Raica Spedo.

A apresentação une música, cultura e arte e é apoiado por recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo Federal.

Fonte: Assessoria de Comunicação