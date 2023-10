BARIRI: CPS realiza 1ª Semana da Consciência Negra

De 21 a 23 de novembro, o Centro de Promoção Social Nossa Senhora das Dores de Bariri realiza a 1ª Semana da Consciência Negra CPS-Bariri. A abertura oficial ocorre dia 21, terça-feira, às 9h,

A programação prevê relatos de experiências vividas na África; esquete teatral; oficinas de trança, artesanato e capoeira; danças de origem africana; desfile; teatro e apresentação Quilombo.

O evento é aberto ao público e a entrada é franca. As atividades previstas na programação serão realizadas na quadra poliesportiva do CPS.

Segundo os organizadores, o objetivo da Semana da Consciência Negra é a valorização da cultura negra, presente na modo de vida do brasileiro, seja qual foi o pertencimento étnico.

A proposta é dar oportunidade aos adolescentes de vivenciar alguns aspectos da cultura africana, além de refletirem e reafirmarem a importância do legado cultural da população negra.