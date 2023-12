BARIRI: Coral da Apae canta músicas natalinas na prefeitura

Na manhã de segunda-feira (4), o Coral da Apae de Bariri apresentou músicas de Natal no Paço Municipal 16 de Junho, que abriga a Prefeitura de Bariri.

Os alunos foram prestigiados pelo prefeito Luís Fernando Foloni (MDB)

, pelos servidores municipais e por munícipes que estavam no local.

Acompanhado pelo professor João Paulo, o coral apresentou as músicas natalinas “Então é Natal” e “Vem Chegando o Natal”, além do clássico de Legião Urbana “Pais e Filhos”.

A apresentação do Coral da Apae compõe a comemoração de Natal em Bariri pelo segundo ano seguido, já que os alunos também se apresentaram no Paço Municipal em 2022. (Fonte: Assessoria de Comunicação)