Ciências: Isabela Lavagnini apresenta pesquisa científica em Calcutá

De 23 a 26 de janeiro, a cientista baririense, doutora em Engenharia de Materiais, Isabela Reis Lavagnini,34 anos,está participando do 27° International Congress on Glass (ICG), em Kolkata (Calcutá), na Índia.

Durante o evento, ela apresentou os resultados de sua pesquisa de pós-doutorado, desenvolvida durante intercâmbio na Itália, focada na cristalização ultrarrápida com aplicação de campo elétrico em vidros do sistema Li₂O-Al₂O₃-SiO₂.

Segundo ela, o incentivo para participação partiu da sua supervisora no Brasil,

professora doutora Ana Cândida Martins Rodrigues, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que integra o comitê organizador do ICG. A pesquisa de Isabela é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)

O ICG ocorre a cada três anos e reúne pesquisadores, acadêmicos, profissionais da indústria e especialistas de todo o mundo para compartilhar avanços, discutir desafios e explorar inovações no setor vidreiro. Cada ano ele é realizado em um país diferente.Em 2022 foi realizado em Berlim na Alemanha, e agora em 2025, em Kolkata.

No encontro, Isabela apresentou um pôster, destacando os resultados do impacto da variação de potência elétrica na cristalização de vidros, ou seja, no processo de produção de vitrocerâmicas.

“Abordei como a potência elétrica influencia diretamente a fração cristalizada e as propriedades térmicas dos materiais resultantes, como por exemplo, vitrocerâmicas que apresentam coeficiente de expansão térmica próximo de zero. Esses materiais têm aplicações em lentes de telescópios, cooktops, vidros de janelas expostas em ambientes de alta temperatura e espelhos utilizados em satélites”, comenta a cientista.

Isabel afirma que participar do ICG éimportante para divulgar seu trabalho, em um evento de grande prestígio internacional, reunindo os maiores pesquisadores da área de vidros. “Além disso, tive a chance de conhecer pessoalmente renomados professores e cientistas cujas pesquisas acompanho e que servem de inspiração para meu trabalho”, finaliza a baririense.