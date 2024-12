Ciência: Cientista baririense recebe congratulações da Assembleia Legislativa-MS

O cientista e professor baririense, James Venturini, 43 anos, recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul moção de congratulações pelos serviços prestados à educação local. A homenagem, de iniciativa do deputado João Henrique (PL), foi entregue no dia 4 de dezembro.

James Venturini é biólogo imunologista e atua como professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Entre seus trabalhos de pesquisa, um dos mais conceituados é o que enfoca a paracoccidioidomicose (PCM), que é uma micose sistêmica causada por fungos termicamente dimórficos do gênero Paracoccidioides e que afeta predominantemente trabalhadores rurais de 30 a 60 anos de idade.

Segundo Venturini, uma das constatações é a de que quase todos os pacientes na fase crônica da doença desenvolvem sequelas irreversíveis, como a fibrose pulmonar e, também, o enfisema devido ao fumo. Além disso, eles apresentam inflamação constante nos pulmões que pode deixar essas sequelas mais graves.

O baririense comemorou o reconhecimento dos parlamentares. “Estou feliz em colaborar na promoção da educação, saúde e desenvolvimento deste estado maravilhoso que me acolheu!”.