Vereadores ingressam com ação contra prefeito

Os vereadores Armando Perazzelli (Podemos), Evandro Folieni (PP), Francisco Leandro Gonzalez (Podemos), Luis Carlos de Paula (MDB) e Vagner Mateus Ferreira (Cidadania) ingressaram com ação popular contra o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB).

A fundamentação do processo é que o chefe do Executivo estaria fazendo promoção pessoal na revista Mega Top, de distribuição gratuita no município, com a utilização de dinheiro público.

Os autores mencionam que no Portal da Transparência da prefeitura de Bariri existem pagamentos mensais à empresa responsável pela elaboração da revista, constando material publicitário para eventualmente promover a pessoa do prefeito.

O pedido ao Judiciário é que o processo seja julgado procedente, condenando o requerido a atos de improbidade administrativa.

Neto Leoni diz que até o momento não recebeu qualquer notificação sobre a ação e que, por isso, não iria se manifestar.