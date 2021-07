Umuarama Clube traz novidades

Felipe Gabriel e Gustavo animação Happy Hour no dia 7 de agosto – Divulgação

Funcionário do clube Rodrigo Santos e presidente do Umuarama, Osvaldo Bezerra, ao lado de equipamento para exibição de clipes musicais – Robertinho Coletta/Candeia

A reabertura gradual de serviços determinada por decretos estaduais e municipais está permitindo ao Umuarama Clube de Bariri retomar atividades e realizar novas.

Por um longo período o clube deixou de realizar alguns eventos, inclusive esportivos, devido a restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

No dia 7 de agosto o Umuarama fará Happy Hour com presença da dupla Felipe Gabriel e Gustavo.

A apresentação terá início às 20h e vai até as 23h. Quem estiver no clube poderá permanecer até as 24h.

Por causa de normas sanitárias haverá uma menor quantidade de mesas disponíveis. Além disso, o público deverá ficar nas mesas, não sendo permitido dançar.

As reservas podem ser feitas na secretaria do clube pelos telefones (14) 3662-6565 e 9-8196-0611 (WhatsApp). Há poucas mesas disponíveis.

Uma novidade do clube é que às sextas-feiras, a partir das 18h, haverá venda de combo de bebidas.

Quem estiver no Umuarama poderá escolher até duas músicas em equipamento que será instalado no salão social. Os clipes das músicas serão projetados em telão.