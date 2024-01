Tem frango assado na paróquia central

Para o dia 28 de janeiro, domingo, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central de Bariri, está oferecendo frango assado com farofa, a R$ 45 a unidade.

Neste dia, os frangos podem ser retirados nas dependências da Casa de Cursos, a partir das 11h30, no sistema drive trhu.

Para garantir sua unidade, é preciso encomendar o frango com antecedência, através dos telefones (14) 3662-1479 e/ou (14) 3662-8400. Ou diretamente na sacristia da Igreja Matriz, após as missas.

Atenção: o pagamento pode ser em dinheiro, cartão ou PIX.