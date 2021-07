Programação Pontos Mis | JULHO 2021

Divulgação

PROJETO Oficina: Luz e Ação – fotografia como trabalho com Beto Salgado

Do dia 19 ao dia 23 de Julho

Essa oficina possui 50 vagas na semana e é direcionada para o público em geral acima de 14 anos interessados no tema e iniciantes ou iniciados na Fotografia.

A oficina tem como objetivo dar um direcionamento sólido para os alunos que pretendem ingressar no mercado fotográfico ou já trabalham e buscam crescer, apresentando exemplos práticos e propondo ações diretas que geram resultados rápidos e importantes para o seu desenvolvimento profissional.

A aula será transmitida ao vivo pela plataforma zoom, com duração de duas horas, de segunda a sexta das 19h às 21h. As inscrições serão via Sympla, onde o interessado deverá fazer sua própria inscrição através dos links disponibilizados. O link de acesso a aula será enviado automaticamente ao aluno no e-mail cadastrado na ficha de inscrição assim como o certificado.

Links para inscrição por dia:

Segunda

https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–com-beto-salgado__1265467?token=ad82dce9db42e6e2a3a6488989abe0f1

Terça

https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–com-beto-salgado__1265476?token=aeb5a1ad178a227384a3c0517bad680e

Quarta

https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–com-beto-salgado__1265505?token=4182bb5fa180e8e5bb1469135693464f

Quinta

https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–com-beto-salgado__1265514?token=23af1da27e6544194be4632fba3b7bf1

Sexta

https://www.sympla.com.br/oficina-luz-e-acao–fotografia-como-trabalho–com-beto-salgado__1265520?token=b1354bd5438bcf289eaf6726f4cee9d4