Polo Industrial deve receber melhoria com verba de R$ 1,7 milhão obtida por Baleia Rossi

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) obteve para Bariri verba no montante de R$ 1,7 milhão. Os recursos foram conquistados em parceria com o deputado estadual Jorge Caruso (MDB).

O dinheiro foi autorizado na Lei Orçamentária Anual de 2023 – Ministério das Cidades – para ações de saneamento.

De acordo com o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), a verba será usada para obras de melhoria da captação de esgoto de todo o Polo Industrial, possibilitando a geração de mais empregos e renda para o município.

Ao comunicar o recurso, Baleia Rossi ressaltou que atendeu a pedido feito por Abelardo, vice-prefeito Fernando Foloni, vereador Luis Renato Proti (Escadinha), presidente do Diretório Municipal do MDB Elpidio Beltrame e de Claudemir Rodrigues (Fredy).