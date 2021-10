Poço na Rua 7 de Setembro já começa a bombear água

Empresa perfura poço em área do Saemba na Rua 7 de Setembro: no momento a produção de água é de 50% – Divulgação

A perfuração de poço em área pertencente ao Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) na Rua Sete de Setembro foi concluída há uma semana.

Nos últimos dias a autarquia iniciou a produção de água e bombeamento para bairros como Jardim dos Ipês, Maravilha, entre outros.

O superintendente do Saemba, Eder Cassiola, diz que no momento o poço está em fase de teste quanto à vazão, profundidade e acerto de níveis. Por esse motivo, o bombeamento para a rede é de 50% da capacidade.

Assim que forem concluídos os ajustes, será possível operar com 100% da capacidade de produção.

A perfuração do poço coube à empresa José Francisco Vitor-ME, de Bauru. A firma venceu licitação feita pela prefeitura com o valor de R$ 136,9 mil.

O poço na Rua Sete de Setembro é antigo, no entanto, entupiu e parou de fornecer água. A vantagem do investimento no local é que existe rede pronta para a interligação do novo poço.

Falta de água

Nos últimos dias o Saemba enfrentou dois novos problemas de falta de abastecimento de água no município.

Na noite de 24 de setembro moradores de bairros situados próximos ao Jardim América (Umuarama, Morumbi, Beltrame, Ipê, entre outros) ficaram sem água.

Na manhã do sábado (25) equipe da autarquia esteve no local e constatou que houve corte de fios de energia elétrica da bomba que puxa água do poço situado no Jardim América. Com o desligamento do equipamento, rapidamente o reservatório de água esvaziou.

O local chegou a ser arrombado para a prática do crime, possivelmente furto não consumado.

No mesmo dia houve conserto da parte elétrica para que o poço voltasse a operar.

Na segunda-feira (27) outro problema de desabastecimento ocorreu, dessa vez no poço do Jardim Santo André.

A bomba entrou em curto circuito e foi preciso retirá-la para reparo. O painel queimou, sendo necessário o serviço por empresa especializada.

Ficaram sem água moradores dos Jardins Santo André I e II, Jardim Romero I e II e Jardim Garotinho.

O Saemba concluiu a manutenção do poço na terça-feira (28). De acordo com moradores, a água voltou às casas somente no período noturno.