Paróquia do Santuário retoma concurso Príncipe e Cinderela

Depois de três anos, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, retoma o concurso Príncipe e Cinderela, no calendário oficial da Festa da Padroeira, no mês de outubro – Divulgação

De acordo com a comissão organizadora – Vilma, Marisa, Emília, Terezinha, Cristiane, Silmara e Lourdes – o objetivo, além de arrecadar recursos para os serviços prestados pela paróquia, ainda busca integrar as crianças à vida da comunidade religiosa.

Até o momento 14 crianças (12 meninas e 2 meninos), entre 5 e 10 anos, confirmaram a participação no evento, que ocorre através da venda de votos no valor de R$ 5. Quem colaborar vai concorrer a três prêmios, que ainda serão definidos.

Até o dia 25 de agosto, quarta-feira, ainda é possível confirmar participação com uma das integrantes da comissão ou com informações através do telefone (14) 3662-2184.

O calendário do concurso tem três datas importantes: dia 29 de agosto, domingo, na missa das crianças às 9h30, haverá apresentação dos participantes do concurso.

Dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, também às 9h30, será celebrada missa especial das crianças.

E no dia 20 de outubro, sexta-feira, ocorre a festa de encerramento do concurso Príncipe e Cinderela do Santuário, com jantar italiano e apresentação de danças das crianças.

