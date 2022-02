Neste domingo, tem início o projeto Família no Lago

Durante a semana, novos brinquedos instalados no local; quadra de vôlei de praia ganhou areia, assim como a pista de skate recebeu reparos gerais – Divulgação

Neste domingo, 13, às 9 horas, tem início o projeto Família no Lago, que está revitalizando o parquinho, a pista de skate e a quadra de vôlei de praia existentes no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson de Bariri.

Coordenado pela empresária Carolina Bicudo – idealizadora da Feira Sabor da Região – o projeto resulta de ação conjunta que envolve a comunidade, profissionais voluntários e a Prefeitura de Bariri.

Durante a semana, novos brinquedos começaram a ser instalados no local; os antigos estão recebendo nova pintura. A quadra de vôlei de praia foi reconstruída com areia apropriada, assim como a pista de skate vem ganhando reparos gerais.

Servidores do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) também realizaram serviços no local, com instalação de encanamento para bebedouros e torneiras.

Segunda etapa

Uma segunda etapa do projeto consiste em viabilizar a presença de praça de alimentação, com produtos voltados em especial para as crianças, como pipoca, algodão doce, sorvete, geladinho, suco, água e refrigerante. O objetivo é gerar renda e deve funcionar aos sábados e domingos, das 15 às 22h.

Carolina afirma que já recebeu do poder público autorização para captar recursos e doações junto à sociedade baririense para a concretização do projeto.

A autorização para permanecer o comércio no local será feita através do pagamento de taxa ou tarifa, cuja arrecadação será revertida para manutenção do parquinho, pista e quadra.

A empresária também pretende fazer da ação no Lago um modelo multiplicador para as demais praças e logradouros públicos e/ou históricos em Bariri.

A previsão é que a revitalização total do local esteja concluída até o mês de março de 2022.