Moradora do Jardim Romero reclama de água suja e fraca

Terra saindo de tubulação de água na casa da moradora do Jardim Romero – Divulgação

Moradora do Jardim Romero entrou em contato com o Candeia para reclamar da água recebida em sua residência.

Segundo ela, a água estava saindo da torneira com terra e com pouca pressão, chegando quase a queimar alguns aparelhos elétricos.

Há cerca de três semanas a moradora, que tem salão de cabeleireiro, ficou sem água. Quando o abastecimento foi normalizado, os problemas tiveram início, inclusive com terra na caixa d’água.

Na quarta-feira (21) o problema persistia. Após as 18h, relata ela, a água estava tão fraca que o chuveiro nem ligava, não permitindo que a família tomasse banho. De acordo com a moradora, vizinhos também têm reclamado da falta de pressão na rede.

No salão dela, ao atender a última cliente na quarta-feira (21), precisou lavar o cabelo da mulher com água fria, porque o chuveiro do estabelecimento não ligava devido a pouca quantidade de água.

Outro lado

Em relação a esse assunto, o superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), Eder Cassiola, diz que houve quebra de um cano e, por isso, a terra entrou na tubulação de água.

Relatou que a equipe da autarquia iria fazer uma visita ao imóvel e verificar se o hidrômetro pode ter ficado com a entrada obstruída. O Candeia confirmou que uma equipe do Saemba esteve no imóvel.

Cassiola explica que quando sai terra da torneira o problema é com cano quebrado. “Primeiro sai a água suja e depois perde a pressão, pois o cano está rompido em algum ponto”, relata ele. Quando há presença de areia o problema é no poço.

Em relação à pouca oferta de água na quarta-feira (21), o superintendente disse que iria checar o problema.