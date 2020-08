Informe Publicitário – Residencial Paulina inicia venda de lotes em Bariri

Divulgação

Tiveram início nesta semana em Bariri as obras do Residencial Paulina, realizado pela empresa Kimera Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O novo bairro está localizado na Av. Perimetral Domingos Antônio Fortunato, em frente ao bairro Viva Mais.

Segundo o coordenador de vendas Fábio Rocha Martins, o tamanho dos lotes varia de 200 a 350 metros quadrados.

“O projeto do bairro foi pensado para ser exclusivo, com apenas duas ruas de acesso, com intuito de deixar mais reservado e garantir a privacidade de moradores”, informou Martins.

As vendas estão sendo realizadas pelas empresas parceiras em Bariri, Imobiliária Moretto, Imobiliária Regional, Líder Imobiliária, Cara Imóveis, Amaral Imóveis e Paulo Camillo Imóveis.

Lotes a partir de R$ 49.990,00 com pagamento com valor de entrada e parcelas de R$ 499 por mês. “Aceitamos também veículos no negócio”, informou Fábio. O contato do coordenador de vendas é (19) 99604-8883.