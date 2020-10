Idosos do Lar Vicentino participam de projeto ‘Sempre é Tempo de Brincar’

Além de manusear e brincar com o material, os idosos foram estimulados a resgatar memórias da infância, brincadeiras preferidas e amizades duradouras – Divulgação

Dia das Crianças

Durante duas manhãs da Semana da Criança, os idosos do Lar Vicentino de Bariri participaram do projeto ‘Sempre é Tempo de Brin car’, coordenados pela equipe técnica do local.

O objetivo, de acordo com a assistente social, Sonia Regina Grigolin Maciel, foi resgatar o período da infância, através de jogos, dinâmicas e brinquedos.

Para tanto, um ‘cantinho’ foi montado com brinquedos e jogos emprestados pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Projeto Espaço Amigo, mantido pela Prefeitura de Bariri.

Além de manusear e brincar com o material, os idosos foram estimulados a resgatar memórias da infância, brincadeiras preferidas e amizades duradouras.

Ainda de acordo com a equipe, alguns brincaram, outros menos, mas a maioria partilhou histórias e casos da infância e do período de brincadeiras infantis.