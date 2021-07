Festa de São Cristóvão no domingo começa com missa campal

Após a missa defronte o Santuário, haverá carreata pelas ruas da cidade, seguida de bênção especial de veículos – Divulgação

Neste domingo, 25 de julho, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, celebra a Festa de São Cristóvão, protetor dos motoristas.

A programação tem início às 9h30, com missa campal celebrada por Padre Leandro da Silva Pimental, defronte ao Santuário. Após a celebração, haverá carreata pelas ruas da cidade, seguida de bênção especial de veículos.

Das 10h30 às 12h30, ocorre a Feijoada de São Cristóvão, com entrega das marmitas (feijoada + arroz) no sistema drive thru, no salão paroquial. A adesão está sendo vendida a R$ 30 e de forma antecipada na secretaria paroquial (maiores informações no telefone (14) 3662-2184) ou com agentes das pastorais.

Os fiéis poderão acompanhar a programação de forma presencial, mas seguindo os protocolos de segurança e prevenção impostos pela pandemia de Covid-19. É obrigatório o uso de máscaras e haverá distanciamento social.