Cidade: Zé do Lanche cria vaquinha para conserto de carro de lanche

A família do comerciante Zé do Lanche (Doguinho) criou vaquinha on-line para auxiliar no conserto de carro de lanche (Perua), que deve custar em torno de R$ 15 mil.

Segundo relato, no domingo (15), durante o trajeto que Zé do Lanche faz para trabalhar, o veículo pegou fogo e ficou parcialmente queimado. Foram danificados alguns utensílios, parte da lataria e fiação.

Segundo a família, há anos a perua vem sendo sustento do casal e, por esse motivo, foi criada a Vakinha. “Contamos com a colaboração e divulgação de todos para que ele possa voltar a trabalhar o mais rápido possível”, afirmam.

Caso queiram ajudar com um valor abaixo de 25 reais, basta copiarem o link do PIX abaixo:

5257049@vakinha.com.br