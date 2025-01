Cidade: Viviane Rosa substitui Cristiane Pultrini no Conselho Tutelar

Cristiane Pultrini pediu exoneração do Conselho Tutelar de Bariri. Para seu lugar foi nomeada Viviane Cristina Rosa.

Cristiane irá atuar como assessora da deputada federal Maria Rosas (Republicanos).

Em outubro do ano passado, ela concorreu ao cargo de vereador em Bariri pelo Solidariedade. Ela fez 265 votos.

Viviane participou de processo de votação para escolha de membros suplentes para o Conselho Tutelar, no dia 13 de dezembro do ano passado.

A votação contou com duas candidatas: Vanilda Carvalho Ramos e Viviane Cristina Rosa.

Entre sete candidatos inicialmente inscritos, Vanilda e Viviane foram as únicas aprovadas na Prova de Conhecimentos e na Avaliação Psicológica, ficando aptas para comporem as eleições. Agora, Viviane atua no órgão como titular.

Sindicância

Outra questão envolvendo o Conselho Tutelar de Bariri foi a publicação de portaria que instaura a abertura de procedimento de sindicância em relação a um dos membros por eventual falta grave praticada.

A apuração será realizada pela Comissão de Políticas Básicas e Garantia de Direitos prevista no Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

De acordo com a portaria, o procedimento de sindicância corre em segredo. O prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período.