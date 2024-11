Cidade: Umuarama terá eleição para Diretoria e Conselho Deliberativo

O Umuarama Clube de Bariri terá eleição no dia 8 de dezembro para a nova Diretoria Executiva e para o Conselho Deliberativo.

Conforme o edital de convocação, o prazo para registro das candidaturas vai de 10 a 20 de novembro.

A diretoria é composta por presidente, vice-presidente, secretário geral, secretário adjunto e 1º e 2º tesoureiros.

Para o cargo de conselheiro, são 15 vagas a serem preenchidas pelos candidatos de maior número de votos.

Além disso, serão eleitos seis suplentes que preencherão as demais vagas eventualmente deixadas por conselheiros que tiveram seus mandatos encerrados por faltas acima do permitido, renúncia ou por motivo de ordem diversa.

A posse ocorre no início de janeiro, para um mandato de dois anos.

Há uma série de requisitos para quem quiser concorrer, como idade mínima, ser sócio titular da quota da categoria fundador ou patrimonial, estar quite com os cofres sociais do clube, não ser membro de diretório municipal de partido político ou de coligação, não ter antecedentes criminais, entre outros.

Levantamento feito pelo jornal aponta para a inscrição de duas chapas: uma de situação e outra de oposição.