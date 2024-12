Cidade: Trânsito sinaliza buraco no Santa Helena

O Setor Municipal de Trânsito sinalizou novamente a existência de buraco no meio do asfalto no cruzamento entre as Ruas João Batista de Assis Bandeira e João Pulpa, no Jardim Santa Helena, em Bariri.

A medida serve de alerta para condutores de veículos e bicicletas que passam pelo local.

O setor foi acionado pela reportagem do Candeia na manhã desta sexta-feira (27).

O buraco é bastante profundo. Segundo pessoas que residem no bairro, uma pessoa pode ser “engolida” por ele ou haver acidente com algum veículo. O problema é maior com crianças.