Cidade: Trânsito pede respeito à sinalização de vagas para idosos e pessoas com deficiência

Da redação

O Setor de Trânsito da Prefeitura de Bariri iniciou campanha que pede aos motoristas que respeitem a sinalização de vagas do estacionamento rotativo reservadas para idosos e pessoas com deficiência física.

De acordo com Raul Bollini, encarregado do setor, atualmente em Bariri há 41 vagas destinadas aos idosos e 36 aos portadores de deficiência física, nas vias públicas. Há ainda as vagas instaladas em área de iniciativa privada (supermercados, farmácias e outros). Todas elas estão sujeitas à fiscalização da Polícia Militar.

Há ainda uma falta de respeito e compreensão da necessidade dessas vagas. Para muitas pessoas, encontrar uma vaga de estacionamento pode ser apenas uma pequena inconveniência. No entanto, para pessoas com deficiência e para idosos, a falta de vagas de estacionamento adequadas pode ser um obstáculo significativo para a mobilidade e a independência.

As vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência não são apenas uma conveniência, mas uma necessidade absoluta. No caso de deficiência física, as vagas são projetadas para serem mais largas, permitindo espaço suficiente para cadeiras de rodas.

Geralmente essas vagas estão mais próximas de entradas dos edifícios e/ou do comércio, minimizando a distância que uma pessoa nessas condições precisa percorrer.

Portanto, é crucial que todos entendam a importância de respeitar essas vagas de estacionamento e as deixem disponíveis para quem realmente precisa delas.

Segundo Raul, a campanha está sendo divulgada através dos órgãos de imprensa e das redes sociais.