Cidade: Tem início horário reduzido de funcionamento da prefeitura e da Câmara

Teve início nesta terça-feira (29) o horário reduzido de expediente nas unidades da administração pública municipal em Bariri. O mesmo vale para o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) e para a Câmara Municipal.

De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Luis Fernando Foloni (MDB), o objetivo é implementar políticas de contenção de despesas e equilíbrio nas contas públicas com foco na responsabilidade fiscal, já que a diminuição de três horas no expediente economizará energia e outros recursos públicos.

Até o fim deste ano os órgãos administrativos irão funcionar das 8h às 14h, de segunda à sexta-feira.

Em caso de excepcional interesse público, a jornada de trabalho poderá ser alterada e adequada através de escalas previamente elaboradas.

Para atender ao novo horário, os servidores públicos municipais e os estagiários terão sua jornada diária de trabalho readequada, no entanto, a redução da jornada de trabalho não implicará na redução dos vencimentos dos servidores contemplados pelo decreto.

Cada setor

De acordo com o Executivo, a mudança nos horários de expediente não se aplica às unidades de saúde, incluindo Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, e à educação, que manterão os horários tradicionais.

O Espaço Amigo também seguirá seu próprio horário de funcionamento, das 8h às 16h. Já o Poupatempo, por se tratar de um serviço estadual, também manterá os próprios horários de expediente.

A Diretoria de Infraestrutura e o Setor de Esportes terão redução do expediente, mas seguirão horários especiais. A primeira pasta funcionará de segunda a sexta, das 7h às 13h. Já o Setor de Esportes abrirá de segunda a sexta, das 13h às 21h, e, aos sábados e domingos, das 13h às 18h.

A Escola Municipal de Formação Profissional, conveniada ao Senai, terá horário especial nos dias de aula dos cursos oferecidos.