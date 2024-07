Cidade: Solcris recebe inscrições para encontro A Escalada

De 26 a 28 de Julho, o Solcris, movimento jovem ligado à Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, está com inscrições abertas para mais um encontro A Escalada.

Podem participar do encontro jovens com idade a partir das 14 anos. As inscrições devem ser realizadas através do WhatsApp (14) 99681-8470.

A Escalada é uma espécie de retiro par jovens e adolescentes, que acontece em três dias. Após a formação, os jovens são convidados a atuarem de diversas formas em ações de caridade, participações nas ações das paróquias, projetos de comunicação, grupos de oração e ações para manutenção e organização dos próprios eventos do Escalada.