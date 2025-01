Cidade: Servidora pública municipal emite nota através da imprensa

Acusada de estar envolvida na agressão da vereadora Myrella Soares, ocorrida nesta sexta-feira 03, em unidade de saúde, a servidora pública Valentina Fatima João Navarro, conhecida como Valentina da Ambulância, emitiu a seguinte nota aos veículos de imprensa:

“Sobre os fatos em questão, fui orientada por meus advogados a não me manifestar sobre o mérito do ocorrido. Afirmo que há algum tempo venho sendo politicamente perseguida e que isso resultou, inclusive, na minha transferência cientificada de forma jocosa por pessoas nomeadas a assumir minhas funções na manhã de hoje. Esclareço que me encontro em atendimento médico por suspeitar de uma lesão em minha costela e que nenhum dano ao patrimônio público ocorreu durante o desentendimento, diferentemente das informações que circulam”.