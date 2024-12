Cidade: Serviços municipais ficam suspensos por quatro dias no Natal

Decreto 6.173/2024 da Prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria de Administração Pública, dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais para o período de Natal de 2024 e para o ano de 2025.

Em relação ao final de 2024, foi acrescentado ponto facultativo para o dia 27 de dezembro, a sexta-feira depois do Natal. Como os dias 24 e 26 dezembro já haviam sido declarados facultativos em decreto anterior, os serviços municipais ficarão suspensos por quatro dias consecutivos.

Conforme o estabelecido pelo Decreto, cada diretoria de serviços municipais deliberará sobre as atividades a serem desenvolvidas nas datas acima, sem prejuízo do atendimento às necessidades da população, principalmente no tocante a serviços imprescindíveis ou emergenciais.